Lazio, Inzaghi: «Per la Champions serve continuità. Immobile? Nessuna lesione»

Vincere contro l’Empoli per dare continuità al successo contro il Frosinone. Simone Inzaghi chiede massima concentrazione ai suoi ragazzi alla vigilia del match contro i toscani, in programma domani sera all’Olimpico. Tanti gli argomento affrontati dal tecnico in conferenza stampa a Formello:

Condizione. «E’ normale che sia un po’ di stanchezza a livello fisico perché abbiamo giocato tanto e rigiocheremo già domani. A livello mentale però stiamo bene perché veniamo da due vittorie tra campionato e Coppa Italia. Domani dovremo farci trovare pronti».

Dubbi attacco. «Gli infortuni di Luis Alberto e Immobile? Sono due situazioni che dovremo verificare ancora. Oggi lavoreremo più sul video che sul campo, e domani mattina avremo un altro allenamento. Sembrerebbe che non ci siano lesioni per entrambi. Potrebbe esserci qualche speranza, ma dovremo verificare le loro condizioni».

Nuovo acquisto. «Romulo è un giocatore di quantità e qualità. Ha fatto solo due allenamenti con noi e dovrò valutare le condizioni di Marusic. Vuole capire in fretta i nostri metodi ed è una soluzione».

Corsa Champions. «Per il quarto posto sarà determinante come si affronteranno le squadre gara dopo gara. E’ ancora presto per guardare la classifica e tutte le squadre avranno peridoti meno buoni. Bisogna dare continuità ai risultati».

Capitano stacanovista. «Lulic mi aveva dato disponibilità per giocare a Frosinone e a gara in corso l’ho inserito al posto di Luis Alberto, preferendolo a Pedro Neto. Domani penso che possa essere della partita».

Difesa. «Luiz Felipe ha fatto i primi due allenamenti parziali lunedì e martedì, e oggi dovrebbe tornare in gruppo. Spero di poterlo convocare».

Tabella di marcia. «Sarà un calendario fitto e lo sapevamo. Siamo andati avanti su tutti i fronti. Non sapevamo fino a venti giorni di fa di dover giocare di giovedì, ci sarebbe piaciuto giocare di sabato e domenica come le altre. Faremo una grande partita».

Soluzioni. «Correa insieme a Luiz Felipe ieri non ha lavorato col gruppo, ma ha dato buoni segnali. C’è grande fiducia per poterlo impiegare dall’inizio».

Sergente. «Penso che negli ultimi due mesi Milinkovic abbia migliorato tantissimo la squadra con le sue prestazioni: dal gol con il Torino alla Juventus. Dopo la squalifica ha recuperato un po’ di energie. L’importante è che vada avanti il gruppo e la Lazio, non i singoli».

Avversari. «L’Empoli è una squadra veloce e frizzante, con gli esterni che spingono molto. Verranno a fare la loro partita, ma troveranno una Lazio che vuole vincere. Hanno un allenatore (Iachini, ndr) esperto e bravo».

