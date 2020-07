Lazio, Inzaghi: «Juve? Immaginavo una gara diversa. Out Luis Alberto e Jony»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alla vigilia della trasferta con la Juventus , Simone Inzaghi parla in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello. Il tecnico della Lazio fa il punto della situazione: oltre a Leiva, Lulic, Correa e Radu non potrà contare su Luis Alberto e Jony.Avversario. «Sarà una bellissima partita. Siamo due squadre che hanno fatto un ottimo percorso, la Juve l'abbiamo già affrontata in casa e in Supercoppa. Sarà una gara difficilissima, che cercheremo di affrontare nel migliore dei modi e cercheremo di fare un'ottima gara. Sicuramente l'avevo immaginata diversa. Purtroppo abbiamo avuto dei problemi dopo lo stop del campionato, ma andremo a fare una grandissima gara senza alibi e senza pensare agli assenti. Gli infortuni fanno parte del gioco e domani vedremo cosa succederà».Defezioni. «Luis Alberto non sarà della partita: ha provato anche questa mattina, ma era rimasto a riposo tre giorni e anche oggi avvertiva ancora dolore. Stesso discorso per Jony. Avremo a casa altri giocatori importanti tipo Radu, Marusic, Leiva, Correa, Lulic, Patric. Però mi piace parlare di quelli che scenderanno in campo e andremo per fare una partita nel migliore dei modi".Rammarico. «Pensavamo di essere più vicini alla Juve a questo punto del campionato. Abbiamo avuto delle problematiche, adesso però dobbiamo andare avanti, ci manca ancora qualcosa per raggiungere il nostro grande obiettivo, che è lì a portata di mano e che manca da 13 anni qui a Roma (la Champions, ndr). Dobbiamo guardare a noi e non pensare a quello che succede dalle altre parti. Mancano ancora tre punti per la matematicaChampions».