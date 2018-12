​Lazio, Inzaghi “interrompe” il ritiro: tutti a cena fuori

Aggiunge un posto a tavola, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio ha organizzato una cena per questa sera con tutta la squadra. Dopo la seduta d’allenamento, i calciatori biancocelesti, accompagnati dallo staff medico, tecnico e dai magazzinieri, trascorreranno qualche ora insieme in un ristorante vicino al centro sportivo di Formello. Un’occasione per stare insieme, per compattare il gruppo ancor di più in vista del match con la Sampdoria. Intanto, nel pomeriggio sono andate in scena le prove tattiche. Avanti con la difesa a tre. Luiz Felipe è in vantaggio su Wallace, mentre sulla destra con il forfait di Marusic (lesione al bicipite femorale della coscia destra) Patric e Caceres si giocheranno una maglia da titolare nei prossimi giorni. In avanti Correa insidia Luis Alberto per affiancare Immobile. Dubbi che Inzaghi si porterà dietro fino a sabato mattina. Ultimo aggiornamento: 18:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA