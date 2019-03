Inzaghi: «Inter importante, ma non decisiva. Terzo posto? Tutto è ancora aperto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non ha ancora scelto la formazione, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia della trasferta con l’Inter, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello:Match. «Se sarà decisiva? Sarà una partita molto importante per la classifica e per la prestazione nostra. Veniamo da un ottimo momento e sarà un match importante».Approccio. «Ci vorrà una delle migliori Lazio, che abbiamo visto più di una volta ultimamente. Dobbiamo dare continuità e avere in mente le due gare precedenti con l’Inter. C’è stata la sosta e domani dovremo fare una grande partita contro un grandissimo avversario».Crescita. «Per quello che abbiamo fatto in campo sì. Abbiamo cinque squadre davanti a noi costruite per grandi obiettivi, ma abbiamo dimostrato negli anni di essere all’altezza con gli avversari costruititi sulla carta meglio. Ce la siamo giocata alla pari e a viso aperto».Infermeria. «Sabato nel test con la Primavera hanno avuto dei problemi Leiva e Radu, che domani non ci sarà. Patric ha avuto la febbre e le placche e difficilmente sarà della partita. Pedro Neto ha avuto un risentimento e non credo che andrà in panchina, mentre Marusic, reduce da due gare in cui ha giocato 90 minuti, sarà valutato domani».Ciro. «Immobile l’ho ritrovato carico, sereno, molto bene e come piace a me, di grandissimo aiuto al gruppo. Le critiche con l’Italia? Lui lo sa, quando non si segna è così. Ha abituato tutti a far gol, con la Nazionale non riesce, ma è un ragazzo maturo, sa da dove arrivano le critiche e saprà quale critiche accettare».Attacco Inter. «Keita lo conosciamo tutti bene, ha grandissima qualità e può giocare sia da punta centrale che da attaccante esterno. Potrebbe giocare centroavanti, lo rivedrò con piacere come Candreva o de Vrij. Dobbiamo pensare al nostro atteggiamento».Ex. «Se trovo curioso la terza assenza consecutiva di de Vrij con la Lazio? La prima credo sia stata una scelta tecnica. Poi ha avuto un problema e ora si è fato male durante gli allenamenti con la nazionale olandese. Penso sia dispiaciuto di non poter sfidare i suoi ex compagni».Percorso. «Dobbiamo dare continuità ai risultati, ma paghiamo il mese di gennaio con i tanti infortuni. Sono fiducioso e stiamo bene».Avversari. «L’Inter era l’anti-Juve, poi di anti-Juve ce ne sono state poche per merito dei bianconeri. Siamo pronti a fare queste giornate nel migliore dei modi».Difesa. «Wallace sta meglio, si è infortunato il 31 gennaio contro l’Inter. In questi 15 giorni ha lavorato bene perché è rientrato anche Ramos. Patric, avendo svolto solo l’allenamento di oggi, non lo rischierò».Icardi. «In questi ultimi giorni ho dovuto pensare alla mia squadra e posso incidere solo sui miei ragazzi. Non ho le conoscenze per poter dare un giudizio su Icardi. Deciderà Spalletti».Ballottaggio attacco. «Non avendo Pedro Neto, avrò Caicedo e Correa che hanno lavorato bene con me. Sceglierò tra loro e Immobile».Terzo posto. «Nel calcio tutto è aperto. Le squadre che sono dietro a noi, Atalanta, Torino e Sampdoria, hanno fatto un salto di qualità rispetto all’anno scorso. Contro queste squadre potrebbero perdere qualche punto quelli che sono davanti a noi».