Inzaghi vince l'oscar nella grande rivincita

E’ una “grande” rivincita, è l’ottava (dopo 7 big match a vuoto in stagione) sinfonia d’Inzaghi. Perché l’uomo che vuole dirigere un’orchestra, deve saper girare le spalle alla folla. Così ha fatto Simone contro chi ne invocava da tempo la testa. Così giovedì tutti a ballare con Simone, mentre realizzava a San Siro il più bello dei concerti. Inzaghi si rivela l’uomo in più in campo e il tifoso in più sugli spalti. Anzi, nei festeggiamenti è addirittura l’amico più chiassoso fra i tifosi. Fa bene, Inzaghi, è tornato mago. Già, in un serata magica sfata il tabù con le grandi, conferma il veleno iniettato ai suoi uomini anche con la Juve e vince persino sul mercato. E’ una “grande” rivincita d’Inzaghi, criticato oltremodo negli ultimi mesi. Prima non arrivavano i risultati e tutti invocavano il ritorno alla difesa a quattro. Simone ha continuato imperterrito col suo modulo. Gli ha aggiunto al massimo un po’ di fantasia, ha inserito dentro Correa. Dopo Napoli, ha ritrovato coi suoi modi la Lazio e i suoi campioni. In particolare Luis Alberto, fondamentale per questo gioco. Ha trasmesso ai ragazzi la sua fame in campo, poco importa che ancora vada aggiunto il cinismo. Con la serenità ritrovata in panchina, Inzaghi potrà lavorare pian piano pure su quest’aspetto.Dopo più di qualche attrito con Lotito, sembrava aver disperso il suo credito. Invece in silenzio ha vinto pure sul mercato. Perché dopo gli esborsi estivi il presidente non voleva intervenire a gennaio, Tare al massimo provava ad anticipare un colpo (Lala dello Strasburgo e soprattutto Fosu-Mensah dello United) giovane, Inzaghi alla fine ha ottenuto gratis Romulo a gennaio. Un esterno 31enne esperto, che secondo lui colmerà le lacune evidenti sulla fascia destra. L’affare si era chiuso proprio giovedì a Milano nel pomeriggio. In serata Inzaghi si era confrontato con la società e, alla luce dei risultati dei giorni prima di Napoli, Juve e Roma, aveva deciso di schierare con l’Inter una formazione di maggiore qualità rispetto alla prove (titolari Berisha, Durmisi e Caicedo) della vigilia. Anzi, proprio la squadra titolare in toto, ad eccezione dello stanchissimo – dopo due gare da esterno - Parolo. Perché adesso la Coppa Italia è diventata un’occasione davvero ghiotta e, con l’ultimo rigore contro l’Inter, la Lazio ha dalla sua parte la giustizia divina. Adesso affronterà il Milan in un’altra rivincita, poi in finale se la vedrebbe con la vincente fra Atalanta e Fiorentina.I fantasmi dell’ultimo grande match di campionato si erano addensati giovedì. Ancora una volta tante, troppe occasioni biancocelesti (11 da gol contro le 6 nerazzurre) non sfruttate. Da Luis Alberto, Milinkovic, Correa e soprattutto da Caicedo subentrato. Persino Immobile ha sciupato, pur essendo indemoniato: Ciro ha ingaggiato un duello personale con Handanovic e alla fine lo ha bucato con un tocco sporco. Guarda caso, passato il mal di gol, si affievolisce il mal di big, anche se a suggellare il successo è un rigore. Fondamentale sopratutto dal punto di vista psicologico pure per il proseguo del campionato. Con questa grinta si può andare lontano, ora però anche sotto porta Inzaghi deve metterci la sua mano. Per un grande ex bomber forse il lavoro più semplice, il futuro suo e della Lazio in Champions passano dalla rete.