Lazio, Inzaghi ha un Caicedo in più: l'attaccante convince anche a Marsiglia

Chiedimi se sono Felipe. Caicedo tra i protagonisti della vittoria della Lazio al Velodrome di Marsiglia. Il “panterone” lotta su ogni pallone, si intende a meraviglia con Immobile e segna la rete del raddoppio. Prestazione da incorniciare per l’ecuadoriano, che non delude alla seconda partita da titolare in Europa League. Contro l’Apollon a settembre aveva realizzato un gol e un assist. Oggi è finito sul tabellino dei marcatori, mettendo in pratica quel cinismo che Simone Inzaghi gli aveva chiesto in allenamento. Nel primo tempo si era anche procurato un rigore, non sanzionato dall’arbitro spagnolo Manzano.COPPIA VINCENTEQuando Caicedo è in coppia con Ciro dall’inizio, la Lazio vince. Un regola che vale non solo in coppa, ma anche in campionato: chiedere a Genoa e Fiorentina. I 500 laziali del settore ospiti apprezzano l’impegno del numero 20 biancoceleste, che quando esce per lasciare spazio a Cataldi riceve un lungo applauso. Inzaghi, che in estate aveva chiesto la permanenza di Caicedo in rosa, sorride e si gode il momento di Felipe. In attacco ora si fa più dura la concorrenza per Luis Alberto e Correa: al di là dell’intesa con Immobile, Caicedo sembra dare maggiore solidità a tutta la squadra.