Lazio, Rinascimento nel nome di Inzaghi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dalle stalle alle stelle. Bisogna toccare il fondo, vedere il buio pesto per ritrovare una luce abbagliante. La rinascita della Lazio parte da un primo tempo devastante. Dopo i primi 45’ contro l’Atalanta la panchina d’Inzaghi non sembrava solo traballante, ma proprio in avaria, in alto mare. Sembrava aver perso il controllo, l’allenatore, la sua ciurma in balia delle crudeli ondate nerazzurre. Invece un discorso mirato («Se dobbiamo perdere, perdiamo da uomini») negli spogliatoi segna la resurrezione alla fine del tunnel. I biancocelesti si catapultano in campo per cambiare il destino di questo tour de force, guidati alla riscossa dal messia Immobile. Altri due gol al Toro, ora a quota 12, sempre più capocannoniere. Ma adesso nel gruppo si rivede la classe totale. Un Acerbi imprescindibile e addirittura bomber, Luis Alberto di nuovo giocoliere e sempre (6 passaggi decisivi) più assistman, la seconda difesa e il secondo miglior attacco (differenza reti a +12) di queste prime 10 giornate. E’ ovvio che nel computo dei gol (22, quarto record della storia) pesi la media incredibile d’Immobile, ma Inzaghi stavolta deve applaudire ogni suo giocatore. Anche perché col Toro ha cercato di gestire le forze (dentro Patric, Cataldi e Caicedo) e non ha pagato minimamente il turnover. Alla spalle dunque un inizio di stagione altalenante, che stava relegando la Lazio lontano dalle vette. Per ritornare in alto sono bastate quasi tre partite. Gli scontri diretti valgono la rinascita biancoceleste, altri tre punti a San Siro e Inzaghi può davvero rimirar le stelle.TABU’Nessuno firma più per il pari a Milano. Poco importa che lì la Lazio non batta il Diavolo da trent’anni in campionato. Questo tabù maledetto è stato infranto solo in Coppa Italia l’anno scorso, ma adesso non si può aver paura della scaramanzia. I biancocelesti sembrano aver superato quasi ogni blocco psicologico, hanno spirito e atteggiamento giusto. A Glasgow è arrivata una sconfitta folle nel secondo tempo, ma in Serie A dopo l’Atalanta non c’è mai più stato alcun crollo . Controllata dall’inizio alla fine la gara contro il Torino, a Firenze sigillato il risultato dopo il pari riacciuffato all’Atalanta con orgoglio. La Lazio si ritrova adesso solo a un punto dalla Roma al quarto posto, a fare la differenza è il derby gettato al vento. Ma i giallorossi dovranno vedersela col Napoli e i quindi i biancocelesti potrebbero effettuare il sorpasso Champions.FORMAZIONEFinalmente c’è la continuità, non erano ancora arrivate due vittorie consecutive in questa annata. Adesso va confermata pure l’inversione del trend in trasferta. Perché in casa, la Lazio è addirittura la seconda squadra dopo la Juve con il miglior rendimento interno (11 punti) della Serie A. E’ a 18 punti grazie ai 7 raccolti negli ultimi tre turni. Domenica potrebbero diventare 10 in 4 scontri diretti, a quel punto sarebbero ristabiliti tutti i piani originari. Ecco perché Inzaghi è pronto a rilanciare i titolari. Ok Leiva e Corra, tornerà anche Lazzari, ma ora Simone sa di poter contare sempre di più anche sui gregari.