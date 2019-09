Lazio, Inzaghi: «Ci manca il gol per essere grandi»

«Nel primo tempo, a parte il gol di D'Ambrosio, Strakosha non ha fatto parate: noi, invece, abbiamo avuto quattro occasioni...». Ha un sapore amaro la sconfitta in casa Inter, per Simone Inzaghi. «Ci è mancato il gol - ha detto l'allenatore della Lazio, a Sky -. È quel che manca per fare il salto da grande squadra. Abbiamo giocato una partita di carattere poi, negli ultimi 20', abbiamo ceduto qualcosa sul piano delle ripartenze loro, ma è normale. Ai 'mieì giocatori non posso rimproverare nulla, torniamo da Milano con l'amaro in bocca, ma usciamo a testa alta da questa trasferta».





