Lazio, Inzaghi furibondo con i calciatori: da domani tutti in ritiro

Più di qualche interrogativo si fa spazio nella testa di Inzaghi. Ecco perché domani porterà tutti in ritiro. Lui, sempre positivo, stavolta non riesce a darsi spiegazioni per la preoccupante involuzione dei suoi. A fine primo tempo ha urlato contro tutti tanto che, per sua stessa ammissione, ne avrebbe cambiati undici su undici. La strigliata ha acceso una fiammella di speranza e dato una piccola scossa. Troppo piccola e soprattutto troppo tardi. Colpevolmente assente per 60 minuti la Lazio è scivolata anche fuori dal podio Champions. «Questo è il momento peggiore nei tre anni alla guida della Lazio» ammette sconsolato il tecnico. Tante le riflessioni da fare, in primis l'aspetto mentale. C'è bisogno di una inversione ad u immediatamente. Quasi sicuramente la punizione sarà il ritiro: «Ne parleremo con la società». Soprattutto perché sabato c'è una Sampdoria in forma da affrontare. La squadra si chiuderà a Formello. Qualche giorno per chiudersi dentro e confrontarsi. Anche a brutto muso se necessario, perché le evidenti questioni che ci sono vanno chiarite.DELUSIONE E PREOCCUPAZIONE«Questo è un pareggio diverso da quelli precedenti e lo analizzeremo» rimarca il tecnico che si è sentito un po' abbandonato dalla squadra. «Mi aspettavo un altro approccio. Sono tre pari di fila e non va bene». Non salva nessuno Inzaghi che non nasconde la delusione e la preoccupazione: «Così non va bene. Non stiamo dimostrando di essere più forti dello scorso anno né spensierati. Avevamo meno pressioni. Siamo la Lazio e giustamente la Lazio mugugna se pareggiamo contro l'ultima». Fischi e contestazione dei tifosi presenti a Verona. Poca roba la reazione avuta nella ripresa. Tre punti in tre gare e le ambizioni Champions che immediatamente lasciano posto ai punti di domanda. Più che altro il tecnico in queste due gare ha dato l'idea di volte dimostrare qualcosa al presidente con cui ultimamente c'è stata qualche frizione. Tradotto: contro l'Apollon ha fatto vedere che le riserve hanno un'altra marcia e ieri che Correa dal primo minuto non è uguale al Correa che entra in corsa. Ma al di là di questo è proprio l'atteggiamento di tutta la squadra che preoccupa. A parole in tanti lo hanno difeso ma in campo hanno dimostrato l'esatto contrario. Il cambio di modulo, difesa a 4 per la terza gara di fila, è un altro segnale del grande momento di difficoltà del tecnico che mai finora aveva vacillato sulle sue convinzioni. Il tempo stringe e colpe esterne da usare come parafulmine non ce ne sono. Il problema è la Lazio stessa.