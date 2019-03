Lulic non sta bene, c’è Durmisi. In porta va Proto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Proto scalda i guanti, Strakosha avverte ancora parecchio fastidio, mentre Immobile tenta l’allungo. A tenere un po’ in ansia Inzaghi però è Lulic che continua a non allenarsi e intanto prova Durmisi per il secondo giorno consecutivo. A 48 ore dalla sfida con la Fiorentina, i dubbi non mancano e la formazione che ha brillato e battuto la Roma una settimana fa nel derby potrebbe essere un po’ stravolta. In porta Proto prepara il debutto in campionato, dopo le quattro presenze in Europa League. Il problema alla spalla per Strakosha non si è assorbito del tutto e, nonostante l’estremo difensore proverà questa mattina a Formello, sarebbe assai rischioso un suo impiego contro la Fiorentina, visto che non si è allenato per tutta la settimana. Sulla fascia sinistra, invece, Lulic è alle prese con una forte contrattura: recupero non è scontato. Il bosniaco è uno che difficilmente molla e vorrebbe esserci a tutti i costi, stamane effettuerà un test. Se lo supererà, bene, altrimenti Durmisi prenderà il suo posto. In avanti Immobile alla fine potrebbe spuntarla e fare coppia con uno tra Caicedo e Correa. In mezzo al campo avanza la conferma del trio Leiva, Milinkovic e Luis Alberto, anche se Parolo non demorde e tenterà il sorpasso. Difficile, visto lo stato di forma delle due mezzale.