Lazio, Inzaghi firma. Ora bisogna rifare la squadra

Un anno con Gaia, altri due in più con la Lazio. Inzaghi prolunga il suo amore biancoceleste nel giorno del suo anniversario. Ieri si è consumato l’ultimo incontro, è arrivata la firma sul rinnovo, 12 mesi esatti dopo il suo matrimonio. Forse pure questo è un segno, adesso il viaggio di nozze slittato sarà doppiamente festeggiato. Simone lo aveva rimandato un anno fa e pure in questa settimana, domani potrà finalmente goderselo con la moglie in piena serenità. Lotito aveva ricevuto al telefono le garanzie, ieri il mister si è presentato col suo agente Tinti per mettere nero su bianco. La svolta è arrivata grazie a un biennale: il presidente alla fine viene incontro all’allenatore, Tare ha svolto alla grande il ruolo da mediatore. Adesso dovrà esercitare quello di diesse. Perché ieri sera è andato in scena pure un altro vertice: il trio ha gettato le basi del prossimo mercato, in parte Inzaghi dovrebbe essere accontentato. La rivoluzione non sarà totale, bisognerà svecchiare la rosa e sfruttare ogni grande occasione. Oggi l’annuncio del rinnovo sarà ufficiale, non c’è più nessun allarme, Simone ha lasciato perdere tutte le altre sirene. Anche se forse nemmeno sa che in fondo è stato pure Lotito a spegnerle.Non è un caso che il Milan abbia tolto le grinfie da Inzaghi nei giorni scorsi. Galeotto, si fa per dire, un gentleman agreement fra Lotito e Scaroni. Grazie ai buoni rapporti, il presidente rossonero si è confrontato col numero uno biancoceleste e – lasciando perdere Simone – ha ottenuto in cambio una corsia preferenziale per Milinkovic. La Juve ha già trovato l’accordo col serbo, ma la scorsa estate proprio il Milan aveva offerto addirittura 120 milioni (in tre esercizi) per averlo. Lotito aveva rifiutato per l’ormai nota promessa al tecnico, ma adesso è pronto invece ad ascoltare ogni proposta dal mercato. E proprio il club rossonero, per bruciare sul tempo Paratici, sarebbe già passato al contrattacco. Milinkovic sarebbe andato lì lo scorso anno, oggi però avrebbe più voglia di giocare finalmente la Champions. Di sicuro, anche se non lo ha detto, vuole lasciare Formello. E Lotito deve rispettare con lui un altro giuramento fatto al momento del suo prolungamento, ma sotto i 100 milioni dice di non voler transigere sul prezzo. Anche perché con quei soldi bisognerà trovare un degno sostituto: torna di moda Dani Ceballos del Real Madrid, solo con un diritto di recompra galactico (a 30-40 milioni) potrebbe sbarcare alla Lazio, che però questa formula non l’ha mai presa in considerazione sul serio.Vorrebbe tornare in Spagna, Luis Alberto, ma il Siviglia gioca al ribasso. Non arriveranno mai i 40-50 milioni pretesi da Lotito, per questo Inzaghi è riuscito a bloccarlo e lo spagnolo potrebbe tornare a sorridere con un importante adeguamento. Invece la Lazio non è riuscita a convincere Caicedo sul rinnovo, per questo dev’essere per forza ceduto: andrà negli Emirati o in Cina, a meno che Inzaghi non riesca a fargli cambiare proposito. In ogni caso è già pronto Wesley come sostituto. Il primo colpo Adekanye andrà invece testato, ma questo potrebbe implicare anche il cambio di modulo. Chissà se Inzaghi ha deciso dopo tre anni di rinnovare il ciclo anche dal punto di vista tattico. Il 4-3-3 potrebbe aver fatto un giro immenso per tornare ad essere l’assetto. Di sicuro lo “sgamato” (in questa stagione) 3-5-2 sembra in bilico. Lo scopriremo mercato facendo.