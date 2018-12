Inzaghi: «Una buona Lazio, abbiamo perso per un gol irregolare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«I ragazzi hanno giocato una ottima gara. Dispiace aver perso, soprattutto aver preso due gol così. Nella prime rete Gacinovic ha fatto una grande giocata, nella seconda c'erano fuorigioco e un tocco di mano. Il guardalinee non ha visto, peccato. Rispetto a Cipro i miei giocatori hanno fatto un'altra partita». E' soddisfatto della prestazione della sua Lazio, Simone Inzaghi, nonostante la vittoria che continua a mancare. Prossima tappa per ricercarla, Bergamo, contro l'Atalanta. «Contro l'Atalanta sarà difficile, la classifica è corta. A Bergamo serve una partita gagliarda».. «Bisogna continuare nel nostro percorso. Da secondi, avremo un accoppiamento importante. Ci saranno 32 squadre agguerrite, vedremo chi ci capiterà lunedì nel sorteggio».. «Mi aveva detto che se la rifinitura fosse andata bene avrebbe provato a giocare qualche minuto. La cosa non è andata al 100% e abbiamo deciso di preservarlo. C'è ottimismo per Bergamo. Se non recupera, sarà pronto nel match successivo».. «Hanno fatto bene. Ma tutta la squadra si è comportata egregiamente. Ai due in avanti ho chiesto di tenere corta la squadra. Luis ha fatto bene anche da mezz'ala. Ho avuto le risposte che volevo. Stasera, rispetto a Cipro, ho visto un'altra Lazio».