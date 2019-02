Lazio, mutazione genetica: subisce meno ma non segna più

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha venduto al Diavolo la mira. La Lazio torna bella, ma non balla. Dodici tiri, cinque nello specchio, centrato appena una volta. Solo con Milinkovic e una debole rasoiata. Dopo Siviglia e Genova, si amplifica la crisi biancoceleste sotto porta, anche se è prezioso questo 0 a 0 (ironia del destino, come l’anno scorso) contro il Milan all’andata.Nella prima semifinale di Coppa Italia, i ragazzi d’Inzaghi risorgono con una prestazione d’orgoglio, ma devono fare i conti con la solita mancanza di cinismo. Era dietro (almeno a livello d’infortuni) l’emergenza, invece la difesa stavolta fa la forza. Acerbi annienta il pericolo Piatek, stravince ogni duello, Patric e Bastos ai suoi lati fanno su Borini e Suso un pregevole lavoro sporco sino al novantesimo. Leiva alla fine torna in mediana e anche la sua regia torna una meraviglia.Così Strakosha non deve fare mezza parata e la sua porta resta immacolata. Il problema è che non va peggio a Donnarumma, nonostante la Lazio abbia diverse occasioni per trafiggerla. È ancora irriconoscibile Immobile, si divora un rigore in movimento, poi - sostituto - in panchina si dà il tormento. Nel 2019 ha trovato solo 4 reti: 2 al Novara, una a Napoli e Inter. In totale sono 15 in stagione, ne mancano 11 (erano 26) rispetto all’anno scorso. Forse, dallo sbarco a Formello, questo è il suo peggior momento.Dai supplementari con l’Inter, Ciro non ha ancora mai recuperato la forma. La sua ultima firma risale proprio a quel 31 gennaio. Così il mese di febbraio dice tutto: se non fosse stato per i due centri di Caicedo contro Frosinone ed Empoli, nessun calciatore offensivo biancoceleste sarebbe andato a segno. Correa non brilla da dicembre quando siglò il vantaggio contro l’Eintracht Francoforte. Anche martedì sera l’argentino si è risvegliato dopo un tempo, ma sino alla fine è stato troppo dribbling e fumo. Per questo nel derby Inzaghi è pronto a rilanciare sulla trequarti Luis Alberto, che col Milan ha fatto solo un po’ di rodaggio. Pure lo spagnolo e il pimpante Milinkovic sono a secco dalla sfida col Novara di metà gennaio e sono a meno 5 reti (passati rispettivamente da 8 a 3 e da 9 a 4) dai personali score dello scorso anno.Dalla gara con la Juve, otto partite, 41 tiri in porta, 86 totali, appena 5 gol. Diventano 6 nelle 9 gare complete del 2019. Solo uno invece (quello di Badelj a Genova) nelle ultime 4. Mancano 21 centri dal trio (Immobile-Luis-Milinkovic) delle meraviglie, ne mancano 32 alla Lazio dopo 35 gare ufficiali. Oggi sono 47 i gol biancocelesti, un anno fa erano 79 fra campionato e coppe.I ragazzi d’Inzaghi erano insomma famosi per le goleade, che sopperivano alle reti subite. Esattamente 43 come dodici mesi fa, ma la prestazione della difesa col Milan è la nota più positiva. Perché il 26% dei centri incassati era arrivato negli ultimi 15’ di ogni sfida sinora. Invece regge sino alla fine stavolta la retroguardia e fa ben sperare contro il peso offensivo della Roma.Per restare aggrappati al quarto posto però bisognerà vincere, quindi tornare a segnare. Dopodomani sarà derby e non basterà solo Acerbi.