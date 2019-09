Lazio, la delusione di Inzaghi: «Era un derby da vincere»

«Vedendo l'andamento della gara c'è un pò di amarezza. Ventuno 21 tiri a sette, quattro pali, il gol annullato a Lazzari. C'è rammarico perché certe partite vanno vinte. Però dobbiamo andare avanti, abbiamo giocato ottimo calcio e tenuto bene il campo». Simone Inzaghi non nasconde la delusione per l'1-1 nel derby, condito da sei legni, quattro colpiti dai biancocelesti. «Se fosse entrato il tiro di Leiva, finito sul palo, la partita probabilmente sarebbe cambiata - dice il tecnico a SkySport - Dovevamo avere un pizzico di cattiveria in più. Leiva è stato sfortunato, gli altri tiri finiti sui legni sono errori nostri». Lazzari è parso poco coinvolto nel primo tempo «perché siamo mancati in alcuni cambi di gioco - ha ammesso Inzaghi - e Kluivert rientrava più di Under. Dovevamo essere più precisi. Abbiamo giocato due ottime gare che dovevano fruttare sei punti, invece ne abbiamo solo quattro. Quindi c'è da lavorare ed è quello che faremo nella sosta del campionato».

