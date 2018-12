Lazio, Inzaghi: «D’accordo con Ancelotti: pronti a fermare il gioco per cori razzisti. Ho un gruppo serio che lavora bene»

chiudere l’anno in bellezza, Simone Inzaghi. Il tecnico della Lazio, alla vigilia del match contro il Torino all’Olimpico, ha parlato in conferenza stampa nel centro sportivo di Formello:

Fatti di Milano. «Sono cose che non devono capitare. Il calcio è uno sport e bisogna lavorare sulle radici. Bisogna dare serenità alle famiglie che vengo allo stadio perché così allontaniamo la gente e vedremo sempre stadi con meno gente».

Voto. «Ho la fortuna di avere un gruppo di persone serie che lavora bene e che cerca di dare tutto durante la settimana. Siamo in classifica lì da 2 anni e mezzo. Lo scorso anno già visto e analizzato, quest’anno dobbiamo guardare la realtà. Primo obiettivo raggiunto in Europa League e siamo quarti in campionato, dobbiamo guardare solo a noi stessi».

Situazione. «Rispetto allo scorso anno tutte le squadre hanno meno punti in classifica. Noi siamo al quarto posto e la mia mente ora è rivolta al Torino. Gli ultimi anni abbiamo sempre chiuso l’anno lontano da casa, mentre stavolta saremo davanti ai nostri tifosi».

Regalo di Natale. «Luis Alberto sappiamo quanto è importante e che tipo di giocatore sia. E’ un ragazzo molto sensibile e attaccato al mondo Lazio. Ha avuto dei problemi, ma non si è mai arreso ed è in crescita. Dovrò essere bravo a valutare i giocatori ».

Stop. «Interrompere gioco in caso di cori razzisti senza che sia l’arbitro a farlo? Penso di sì, lo ha detto Ancelotti e anche Ulivieri. Può essere una soluzione da adottare in futuro».

Scelte. «Giocheranno Immobile e Parolo. Per gli altri dovrò cercare di capire e vedere le risposte che mi daranno. Ho tante soluzioni. Il Toro è un’ottima squadra e con un ottimo tecnico, vogliamo chiudere l’anno nel migliore dei modi».

Gestione. «Il mio pensiero era quello di far giocare Leiva a Bologna al massimo 70 minuti, invece, dopo i due cambi, ho tolto Milinkovic che non stava al meglio».

Ruoli. «Luis Alberto ha qualità e anche in Europa League lo scorso anno aveva fatto bene in quella pozione di mezzala».

Arbitri. «Devo pensare ed incidere su quello che posso. Su quello che succede fuori, vedo e ascolto, ma non posso incidere».

Rammarico. «Se vai ad analizzare, avremmo dovuto avere qualche punto in più. La classifica dice che abbiamo avuto un rallentamento. Siamo in un campionato competitivo per tutte».

Precedente. «Lo scorso anno ci ricordiamo tutti quel Lazio-Torino. Non ci diedero un calcio di rigore e fu espulso Immobile, che salta anche l’Atalanta. Ai fini della classifica ci è costata tanto».

Avversario. «Il Torino è una squadra molto organizzata che ha investito sul mercato con giocatori di qualità. Rimarrà fino alla fine al treno per l’Europa».

