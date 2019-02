Lazio, assalto alla Champions

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un tour de force per dare l’assalto alla Champions. Un percorso ad ostacoli sempre più complicato. Non bastava un calendario fitto d’impegni, ci si è messo pure il rugby a creare un ancor più cammino tortuoso. Si gioca oggi a tre giorni dalla trasferta di Frosinone. Il successo di misura allo Stirpe, ha permesso alla squadra di Inzaghi di agganciare la Roma al quinto posto, in coabitazione anche con l’Atalanta. Il Milan è lontano solo un punto e un successo contro l’Empoli consentirebbe ai biancocelesti di tornare al quarto posto almeno fino domenica quando i rossoneri sfideranno il Cagliari. Il problema principale per la Lazio, in questo momento, è la stanchezza. Molti giocatori sono in affanno, Inzaghi ha provato a far ruotare il più possibile i giocatori in panchina ma più di qualcuno non lo ha convinto. Ieri il tecnico ha parlato al gruppo, un discorso motivazionale per tenere tutti sulla corda. «C’è un po’ di stanchezza a livello fisico perché abbiamo giocato tanto. Ma a livello mentale la squadra sta bene, viene da due vittorie importanti. Dovremo farci trovare pronti per la sfida contro l’Empoli» sottolinea Inzaghi.Normale che in questo momento ci sia un po’ di preoccupazione. Inzaghi avrebbe preferito presentarsi alla semifinale d’andata di coppa Italia e ai sedicesimi di Europa League con un po’ più di benzina nel motore. Far giocare sempre gli stessi uomini ha finito per stressare qualche senatore. «Sarà determinante come si affronteranno le partite, una dopo l’altra. È ancora presto per guardare la classifica, mancano sedici partite: ci saranno scontri diretti, periodi meno buoni per tutte le squadre. Servirà grandissima continuità» ammette il tecnico laziale in riferimento alla corsa Champions. Poi batte sul tasto del rugby, la gara del Sei Nazioni dell’Italia ha costretto i biancocelesti all’anticipo. Una decisione che Inzaghi non ha gradito: «Eravamo al corrente che ci sarebbe stata questa possibilità andando avanti su tutti e tre i fronti e siamo contenti. Però fino a 20 giorni fa non sapevamo che avremmo giocato di giovedì. Non ci aiuta avendo giocato in Coppa Italia una settimana fa e lunedì con il Frosinone. Ci sarebbe piaciuto giocare nel weekend come tutte le altre. Ma sono sicuro che faremo una grande partita». In questo momento anche 24 ore in più fanno la differenza. Soprattutto per come preparare le partite. Alla fine è la gara stessa a diventare l’allenamento. Ieri i biancocelesti si sono concentrati soprattutto sulla parte video analizzando pregi e difetti dell’Empoli di Iachini, un allenatore che come sottolinea il laziale «è molto esperto e molto bravo. Squadra veloce, frizzante, con giocatori molto tecnici dalla metà campo in avanti. I quinti Pasqual e Di Lorenzo spingono molto, troveremo una squadra che vorrà fare la partita».Inzaghi studia le mosse da fare. Ormai non può più ragionare sulla singola gara ma deve per forza concentrarsi anche su quella successiva. La gestione delle forze diventa determinante per non commettere gli stessi errori della passata stagione quando, insistendo sempre sugli stessi giocatori, il tecnico laziale fini per giocarsi le gare determinanti senza i suoi uomini chiave. L’obiettivo è dare «continuità ai risultati» per rimanere aggrappati fino marzo al treno per l’Europa che conta. Il valore della prestazione, almeno per ora, verrà in secondo piano. Pochi leziosismi in campo è più cinismo sotto porta, il diktat. A cominciare già da stasera.