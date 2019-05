E un’altra volta Fortuna (Wallace) ti gira le spalle

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sua storia alla Lazio, con un folle dribbling su Strootman, nel 2016 era diventata subito in salita. Adesso è davvero finita. Perché i tifosi hanno perdonato Wallace una, due volte per i suoi folli svarioni, da ieri sono solo fischi senza più attenuanti né condizioni. Senza nemmeno aspettare la fine dei novanta minuti. Al secondo sbaglio decisivo, il brasiliano viene sommerso a ogni tocco. Per carità, atteggiamento scorretto e autolesionista sull’1 a 2, ma il pubblico biancoceleste di fronte a così tanta superficialità, ha perso la razionalità. Poco importa che Inzaghi continui a proteggere la sua scelta: «Lo difenderò sempre, come difendo tutti i miei giocatori. Se si allena bene, merita di giocare come gli altri. Wallace ha commesso errori, come sarebbe potuto capitare ad altri. Domenica scorsa aveva fatto molto bene a Genova». Dove il tecnico aveva usato parole dolci per rilanciarlo a sorpresa alla vigilia: «Non dimenticatevi che ha sempre dato tutto e si era infortunato per la Lazio a San Siro. Ora è tornato a buon livello».Forse ha visto la Dea e si è bendato, il bis di Wallace è un disastro. Distratto, presuntuoso e poi ovviamente nel panico. Rinvia male il tiro di Freuler, poi lascia a Zapata tutto il tempo di girarsi in area e infilare Strakosha. Nel raddoppio orobico regala goffamente a Gomez la palla e finisce strisciando in area. Infine conclude con l’autogol sul corner. Infierisce da solo su stesso, Wallace, c’è poco altro da dire. Magari, durante la gara, i fischi a ogni suo tocco, il pubblico li avrebbe potuti evitare, ma adesso guai a presentarsi col brasiliano in finale. Quest’antipasto di Coppa finisce indigesto, Wallace di sicuro ha perso il posto. E ormai non c’è più dubbio, anche per un discorso ambientale, che a fine stagione sarà ceduto. Dalla scorsa estate il superprocuratore Mendes sta cercando una sistemazione al proprio assistito, ci ha riprovato invano a gennaio, bisognerà svenderlo a giugno. Sono stati quasi ammortizzati gli 8 milioni investiti ormai tre anni fa, alla Lazio è precipitata la carriera. Eppure ognuno è sempre artefice della propria... Fortuna.