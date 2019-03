Lazio, Inzaghi si prepara al tour de force verso la Champions

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La quiete prima della tour de force. Ultimo giorno di riposo per la Lazio di Simone Inzaghi, che domani pomeriggio a Formello inizierà a preparare la sfida con l'Inter, in programma domenica prossima a San Siro. Le prove tattiche scatteranno più avanti, quando i nazionali (Immobile, Badelj, Strakosha, Marusic, Bastos, Milinkovic e Pedro Neto) rientreranno alla base. Intanto, il tecnico pensa a come gestire le forze in vista dei tanti impegni. Dopo aver affrontato i nerazzurri, la Lazio farà visita alla Spal mercoledì 3 aprile. La società biancoceleste starebbe valutando l’idea di restare nel nord Italia per poi raggiungere Ferrara alla vigilia del match con la squadra di Semplici. Quattro giorni dopo all'Olimpico arriverà il Sassuolo, mentre il 10 aprile sempre a Roma ci sarà il recupero della sfida di campionato con l'Udinese. Il match con i friulani si giocherà a due giorni dalla gara con il Milan, in programma a Milano sabato 13 aprile. Insomma, in meno di due settimane la Lazio disputerà cinque partite, compresi gli scontri con le milanesi, dirette avversarie per la zona Champions League. Un tour de force impegnativo per Immobile e compagni, che nell’ultima sfida con il Parma, vinta 4-1, prima della sosta hanno dimostrato di essere in un buon momento di forma.