Lazio, Inzaghi balla sulle... punte dell'equilirbio

La miglior difesa è l’attacco. Concetto semplice, ma vincente per la Lazio. Una squadra a trazione anteriore che sembra aver trovato finalmente la sua vera identità: segnare più gol e prenderne meno. L’elisir ideale di Inzaghi per rimettere in sesto e in corsa la sua squadra per la Champions e la Coppa Italia. Pochi ma significativi e dirompenti cambiamenti. Atteggiamento tattico da formazione spagnola, dal reparto avanzato fino alla difesa, un corpo unico, stretto e compatto, più l’inserimento di giocatori offensivi e di qualità. E il gioco è fatto, con la condizione fisica ritrovata e con tanto di principio di giocare sempre o quasi palla a terra. Una mossa spavalda e coraggiosa. L’arretramento di Luis Alberto, al fianco di Milinkovic-Savic, più Immobile e uno tra Caicedo e Correa sta dando i frutti sperati, nonostante lo sbilanciamento. Quattro giocatori di fantasia e d’attacco che organizzano la manovra e la finalizzano ma che partecipano anche (e tanto) alla fase difensiva. Un assetto e un modo di stare in campo che, forse, ha sorpreso perfino lo stesso allenatore, ancora rammaricato per gli undici infortuni capitati nel momento più delicato della stagione.DIFESA PIU’ SOLIDAOra, azzeccata l’alchimia e trovato l’allineamento giusto, difficilmente il tecnico tornerà indietro come ha fatto qualche volta in passato, vedi a Napoli, più per timore di sbilanciarsi che per necessità. A farne le spese potrebbe essere Parolo, da sempre un intoccabile, ma se i risultati continuano ad essere questi, sarebbe delittuoso ripensarci e coprirsi. Una mossa che ha consentito all’allenatore pure di allargare la rosa a centrocampo, ma anche in difesa, considerato che Parolo in primis più Badelj e Cataldi sono alternative più che valide, senza dimenticare che in infermeria c’è l’ex Salisburgo Berisha che prima o poi dovrà rientrare. Il dato più sorprendente però non riguarda tanto il reparto avanzato, quanto quello arretrato. Nelle sei partite dove Inzaghi ha schierato una Lazio a trazione anteriore (Cagliari, Bologna, Torino, Juventus, Inter e Roma) i gol realizzati sono stati 10, con un trend superiore rispetto all’inizio di campionato e più vicino a quello della passata stagione; mentre le reti incassate sono state appena 4. Una netta trasformazione e allo stesso tempo quasi un paradosso, visto che nello schieramento, oltre ai quattro Milinkovic, Luis Alberto, Correa e Immobile, ci sono pure Marusic e Lulic, d’atteggiamento più votati a spingere che altro. La condizione fisica ritrovata aiuta, tanto che il segreto è che di recente tutta la squadra spesso resta costante in venticinque metri sia in fase di spinta che di ripiegamento. E l’ultimo derby ne è stata la dimostrazione.AMBIZIONIA giovarne tanto di questo nuovo schieramento è Felipe Caicedo che in questa stagione si sta prendendo più di una rivincita. Il gol nel derby l’ha consacrato e lui ora si sente più integrato. Al punto che con due emoticons sorridenti ha pubblicato un tweet di sfottò per l’eliminazione della Roma dalla Champions. I tifosi giallorossi non l’hanno presa bene e ci sono anche stati pesanti insulti razzisti. Ai quali non ha replicato, pensando a come mettere ancora in difficoltà Inzaghi, che a Firenze potrebbe schierarlo ancora dall’inizio.