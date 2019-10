​Lazio, Simone Inzaghi ha scelto: Parolo è il vice Leiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nè Cataldi né Berisha. Il vice Leiva è Marco Parolo. Simone Inzaghi ha individuato l’ex Parma per sostituire il brasiliano squalificato contro l’Atalanta dopo l’espulsione al Dall’Ara di Bologna. Una soluzione già vista quattro volte finora: alla prima di campionato in casa della Sampdoria, a Ferrara con la Spal, all’Olimpico contro il Genoa e nel secondo tempo contro il Rennes in Europa League. Insomma, su otto presenze collezionate Parolo ne ha giocate la metà da playmaker. Da riserva a jolly indispensabile, l'ex Cesena sta trovando più spazio del previsto, contando sulla stima del tecnico che lo considera uno dei fedelissimi. Con buona pace di Danilo Cataldi, fresco di rinnovo di contratto. Il classe ’94 ha appena firmato un quinquennale. Segno che la società crede fortemente in lui, ma le scelte dell’allenatore finora lo hanno penalizzato: tre presenze per un totale di 89 minuti giocati tra campionato e coppe, spesso in formazioni condizionate dall’ampio turnover. Non proprio le condizioni ideali per emergere e farsi notare. Lo scoro anno fece bene contro la Spal (gol e assist alla prima da titolare), al Velodrome di Marsiglia e nel derby di ritorno, segnando il gol del 3-0 alla Roma. Prestazioni positive che non riuscirono a garantirgli la continuità di impiego nelle partite seguenti. Quest'anno Cataldi non ha brillato, ma è pur vero che giocare in un centrocampo in mezzo a Luis Alberto e Milinkovic è diverso dal doversi muovere tra Berisha, ancora lontano dalla forma migliore, e Parolo, in una formazione inedita. Le prove tattiche in vista del match di sabato contro la squadra di Gasperini non sono ancora iniziate, ma il candidato numero uno per la regia resta Parolo, vice Leiva e vice capitano.