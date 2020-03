© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’emergenza da Coronavirus potrebbe portare a un rinvio di Atalanta-Lazio, gara prevista per la giornata di sabato. Uno slittamento che consentirebbe a Inzaghi di sfruttare più tempo per recuperare le energie e anche alcuni uomini chiave. Lotito sta lavorando da ieri al telefono con gli altri presidenti della Serie A per arrivare domani all’Assemblea di Lega con in mano già la soluzione. Ovviamente anche e sopratutto nell’interesse biancoceleste. Con la proroga del decreto governativo sino all’8 marzo, la sfida di Bergamo (zona rossa) si potrebbe disputare solo (guarda caso, non è partita la vendita dei biglietti) a porte chiuse. Non solo, entro il 9 dovrebbero essere recuperate alcune partite (in particolare Inter-Juve, con i biancocelesti terzi interessati nello scontro tricolore) per evitare di condizionare la linearità (a maggio cambierebbe tutto) del campionato corrente. E allora Lotito può insinuarsi e uscirne nella miglior maniera possibile: far slittare la sfida con l’Atalanta a sabato 14 marzo è una strategia più che percorribile.IL RIPOSOInzaghi attende l’assist dal suo presidente per sciogliere le righe e concedere altri giorni ai suoi per riposare. Non sarebbe affatto male. Ieri a Formello i titolari di sabato pomeriggio hanno lavorato solo in palestra, in campo mancava più di mezza squadra. Il mister ha aggregato diversi Primavera e oggi si capirà pure se farà slittare la doppia (10.30 e 15) seduta. Aveva già programmato tutto per venerdì, la Lazio: il charter, il ritiro a Grassobbio. Ma alla fine può giovare, eccome, questo slittamento. Inzaghi innanzitutto non sarebbe costretto a forzare la mano con lo staff medico, in 10 giorni riuscirebbe a recuperare al meglio il leader Acerbi al centro. Il difensore sta superando un problema al polpaccio, probabilmente ce la farebbe lo stesso, ma un maggior riposo scongiurerebbe qualunque altro rischio. Il terzetto Patric-Luiz Felipe-Radu non lo ha fatto rimpiangere sabato, ma contro l’attacco stellare dell’Atalanta serve come il pane l’esperienza dell’ex Sassuolo. Così come la fisicità di Marusic (reduce da un forte affaticamento) sull’esterno: anche contro il Bologna sono emersi i problemi di Jony in ripiegamento, il serbo dirottato a sinistra è l’unica vera alternativa (Lukaku non ha i 90 minuti) per non far rimpiangere Lulic, probabilmente sino a fine campionato. Già, perché il capitano rischia di restar fuori per l’infezione alla caviglia molto più del previsto. Non c’è nessun allarme per Luis Alberto, uscito però anzitempo per un fastidio all’inguine e volato in Spagna per sottoporsi alle cure amiche di “Rubenpfisio”. Anche per l’indispensabile numero 10 tornerebbe utile un ulteriore stacco.CONTROPoco importa che l’Atalanta, allo stesso modo, potrebbe riabbracciare il suo gioiello Ilicic (acciaccato al ginocchio) la prossima settimana. Gasperini ha fatto lo “spaccone” sulla data («Se vogliono giochiamo lunedì, il giorno prima della Champions») della prossima sfida a Inzaghi domenica. Eppure, se l’appuntamento del 14 marzo verrà confermato in Lega, la sua squadra dovrà affrontare - tre giorni dopo il Valencia - la prima in classifica. E’ vero che, dopo il 4-1 dell’andata, la qualificazione ai quarti sembra archiviata, ma comporterà comunque un certo dispendio di energie la trasferta spagnola. Giusto tuttavia recuperare al massimo così la 27esima giornata perché a maggio senza Coppe cambierebbe la storia e la Lazio (rispetto al sorteggio dei calendari) sarebbe invece penalizzata.