Lazio, Inzaghi: «Abbiamo regalato il gol del pari»

«Volevamo i tre punti, fondamentali per la nostra classifica». A Inzaghi non basta il 4° posto. E' deluso per il pari di Reggio Emilia. «Per noi era importantissimo vincere, sapevamo che il Sassuolo è un’ottima squadra. Il rammarico è che una volta trovato il vantaggio abbiamo concesso un gol troppo facile. E’ mancato il guizzo finale, negli ultimi 15 metri. Ma certe partite quando non riesci a vincerle non devi perderle». La Lazio, comunque, non ha mai rischiato: «I ragazzi sono stati bravi, non ricordo parate di Strakosha». E' mancata l'efficacia in attacco: «Abbiamo creato diverse occasioni che però non siamo riusciti a concretizzare. Mi sono piaciute le nostre ripartenze. E siamo stati bravi a difendere, tranne sul gol preso. Accettiamo il pareggio con rammarico ma la Lazio è una squadra che darà filo da torcere alle altre. La mia fortuna è di aver trovato un gruppo di calciatori seri come quello che ho: giochiamo ogni tre giorni, non è semplice preparare le gare in così poco tempo. Ho ragazzi seri, stiamo avendo un ottimo cammino ma dobbiamo migliorarci perché tutti si aspettano grandi cose da noi. Cercheremo di crescere ancora rispetto alle ultime due stagioni». Nessun caso Milinkovic: «Si è impegnato, ha corso tanto, ha dato quantità e qualità. Lo scorso anno qui ha fatto due gol, Sergej sta crescendo ed è stato importante così come Immobile, Luis Alberto e tutti gli altri».