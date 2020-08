Lazio, Inzaghi: «21 anni fa il mio primo gol...». Luiz Felipe: «Quando entro in scivolata, il mister si arrabbia»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ogni giorno dobbiamo imparare, migliorare e dare il massimo. L'umiltà è tutto, io sono sempre stato così. In questo modo si può andare avanti, se sei un ragazzo che non rispetta nessuno non puoi riuscirci». Idee chiare e personalità. Luiz Felipe indica la strada da seguire direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore. «Sono un calciatore a cui piace andare a prendere l'avversario, pressare. Il mister mi chiede di essere aggressivo sulla palla, voglio imparare sempre e dare il meglio - dichiara il brasiliano classe ’97 -. Devo ancora crescere, perché spesso faccio una scivolata, prendo il giallo e Inzaghi si arrabbia». Sull’arrivo di Reina aggiunge: «Lui è uno che dobbiamo guardare ogni giorno perché è un campione. Per Strakosha sarà importante, potrà imparare tanto da lui sia in campo che fuori». Dopo il pomeriggio di riposo, domani si tornerà a fare sul serio: «Ieri abbiamo fatto la prima amichevole, abbiamo giocato una bella partita. Oggi c'è stato solo lo scarico perché piove troppo, volevamo allenarci, ma lo faremo domani».RICORDIIntanto, Simone Inzaghi non dimentica il suo esordio in campionato con la Lazio nell’agosto del 1999: «Ricordo ancora quella notte di 21 anni fa, fu il mio primo gol realizzato con la maglia della Lazio - spiega il tecnico -. Arrivò dagli undici metri contro il Cagliari. Era un lunedì, tre giorni dopo la Supercoppa Europea vinta contro il Manchester United: mi ero rotto il naso durante la finale, così giocai il primo tempo con la mascherina. Per fortuna riuscii ad essere della partita perché la frattura era composta».