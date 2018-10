Lazio, Inzaghi: «Abbiamo fatto un’impresa»

Ultimo aggiornamento: 23:59

«Volevamo l'impresa al Velodrome ed i ragazzi l'hanno fatta. Posso solo ringraziarli. Ora non c'è tempo di guardare indietro. Lunedì ci aspetta un'altra partita difficilissima, con l'Inter». Simone Inzaghi guarda già al campionato, ma intanto si gode il 3-1 convincente in casa del Marsiglia, che rilancia la sua Lazio in Europa League. «Vittoria importante in una serata importante - ha detto il tecnico ai microfoni di SkySport - e contro un avversario fortissimo. L'unico rammarico è stato di aver chiuso il primo tempo in vantaggio di una sola rete». Protagonista della serata Felipe Caicedo, autore del 2-0 che nella ripresa ha di fatto chiuso l'incontro: «Ho sempre creduto in lui - ha detto Inzaghi perché vedo che dà tutto sia in allenamento che in partita. Anche Wallace (sua la rete che ha sbloccato il risultato, ndr), che in passato è stato criticato per qualche errore, è un giovane che sta crescendo». L'attaccante ecuadoriano è uscito ad un quarto d'ora dalla fine «per un affaticamento al flessore - ha spiegato l'allenatore - aveva un pò di crampi», mentre Lucas Leiva è uscito ad inizio ripresa «per un indolenzimento all'adduttore, forse solo una contrattura. Spero di recuperarlo per l'Inter». «Oggi siamo stati veramente perfetti - si è rallegrato Caicedo - tutta la squadra. Dal primo all'ultimo abbiamo giocato una bella partita». Con lui in campo cinque partite nella Lazio ed altrettante vittorie: «Bene. Sono veramente contento, perché il mio obiettivo è sempre quello di dare una mano. Penso che la squadra deve continuare così. Ed anche io, non mollare».