Dragowski: «La Lazio non è solo Immobile. E vorranno cancellare il Celtic...»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dragowski è pronto per affrontare la Lazio, studia Immobile. Ciro capocannoniere del campionato: «Centravanti fortissimo - spiega il portiere della Fiorentina - la sua più grande qualità è trasformare una palla persa in un gol. Non sai mai cosa può combinare in area di rigore. Anche se io mi auguro, contro un’ottima squadra come la Lazio di passare una serata da disoccupato…». Bartłomiej è polacco e molto orgoglioso di quello che stanno facendo i suoi connazionali in Italia e non solo: «In serie A siamo tanti, ma anche in altri campionati importanti. Significa che la nostra scuola è molto buona». La Fiorentina è partita forte, ma nessuno in casa viola se la sente di indicare un obiettivo preciso, è l’anno della ricostruzione ad ogni livello: «Siamo un grandissimo gruppo, si capisce da come stiamo bene assieme, pensiamo a vincere sempre per realizzare qualcosa di speciale… Alla fine, ma solo allora, faremo i conti».Lazio bastonata in Europa League: «Arriverà a Firenze con rabbia, i giocatori avranno una grande voglia di rivalsa, soprattutto quando giochi ogni tre giorni e hai subito la possibilità di rifarti. Anche perché i biancocelesti non hanno solo Immobile: sono tanti gli uomini di alto valore, penso anche al centrocampo di grandissima qualità. Sarà una bella sfida». Inzaghi e suoi giocano per la Champions: «La Lazio ha le carte giuste per andarci, ma è ancora troppo presto. Prima di dare un giudizio più probante aspetterei 5-6 partite». Flash finali. Rocco Commisso: «Una bravissima persona, ci ha dato una grande carica, se andiamo così veloci è merito del presidente». Ribery: «Un modello assoluto, lo seguo in campo e fuori. Non c’è differenza: impressionante». E Chiesa? «Abbiamo cominciato insieme, siamo molto legati. Senza tante parole: calciatore fortissimo».