Lazio, Rovella: «Sarri un maestro. L'Inter è fortissima, ma vogliamo fargli uno scherzo»

In assenza di Sarri ci ha pensato Nicolò Rovella a presentare in conferenza stampa il big match contro l’Inter. Ecco come si è espresso il centrocampista della Lazio, principale indiziato a giocare dal 1’ dopo l’assenza in Champions League dovuta alla squalifica.

Che partita servirà contro l'Inter?

«Sicuramente molto attenta, è importante per noi. Servirà attenzione e voglia di fare. Ora ci può servire per riprenderci da un momento così e così. Sarà una grande gara».

Sulle aspirazioni azzurre...

«La Nazionale è il sogno di ogni bambino, soprattuto qui in Italia. Io la guardo sempre e ci spero. So che devo migliorare, ma perché non sognare».

Come si incrocia l'Inter nella tua carriera? E sulla gara di domani...

«La qualificazione agli ottavi di Champions è stata molto importante e non scontata perché avevamo squadre forti nel girone. Stesso discorso coppa italia. In camoionato siamo indietro, ma stiamo cerando di recuperar e ela gara di domani sarà fondamentale. L'Inter è stata prima partita, tutta la mia famiglia è interista quindi avrà un sapore diverso. Spero che domani tifino per me (ride, ndr)».

Registi si nasce o ci si può diventare?

«Calhanoglu ha qualità incredibili, lo sta dimostrando. Loro hanno sempre avuto grandi registi, tipo Brozovic. Hakan comunque non lo vedo come una sorpresa lì, perciò sarà bello giocarci»

In cosa sei migliorato e in cosa ti senti di dover migliorare?

«Credo di essere migliorato nella fase difensiva, ma sicuramente devo fare qualcosa di più in fase di possesso».

Puoi fare qualcosa di più per la fase offensiva? E sulla lotta scudetto...

«Il ruolo del regista è lontano dalla porta, ma sicuro devo migliorare cercando anche le conclusioni da fuori area e gli assist.

Lotta scudetto? Inter e Juventus sono due squadre fortissime. Secondo me i nerazzurri hanno qualcosa in più della Juve, ma speriamo di fargli uno scherzo (ride, ndr)».

Sull'ambiente...

«Noi pensiamo a fare bene in campo, divertirci e giocare. Poi siamo in lotta per tutti gli obiettivi e quindi le somme vanno tirate alla fine. Siamo forti e possiamo giocarcela per rientrare in Champions il prossimo anno. Serve segnare qualche gol in più e subire meno, ma stiamo facendo il nostro».

La Lazio è pronta per competere con le big?

«Negli scontri diretti abbiamo dimostrato di essere forti. Abbiamo vinto a Napoli mentre col Milan ce la siamo giocata. non dobbiamo avere paura di nessuno e giocheremo per vincere in casa nostra, ne sono sicuro di questo».

Chi vorresti incontrare agli ottavi di Champions?

«So che con il Real Madrid sarebbe una partita proibitiva, ma giocare al Bernabeu è il mio sogno».

Su Sarri...

«Io sono venuto qui per lui e l'ambiente. Mi ha aiutato tantissimo a capire come muovermi durante la partita in cabina di regia, ho sempre detto che è un maestro, perciò lo ripeto ancora».