Lazio, clamoroso: Inzaghi pensa all'esclusione di Immobile, Leiva e Lulic

FuoriDentro Caicedo, Jony e Parolo.stravolge la formazione a poche ore dal match contro l’Inter. Durante l’allenamento di questa mattina presso il centro sportivo Vismara a Milano, il tecnico della Lazio ha provato gli undici che dovrebbero scendere in campo a San Siro contro la squadra di Conte. Le novità principali riguardano il centrocampo e l’attacco. Parolo in regia dovrebbe prendere il posto di Leiva, mentre Jony è il candidato numero uno per sostituire Lulic sulla corsia di sinistra. In avanti Caicedo è favorito su Immobile, che nell’ultima gara col Parma aveva discusso con Inzaghi al momento del cambio. Pretattica? Annunciata, invece, l’assenza di Radu per febbre: in difesa toccherà a Bastos comporre il reparto con Acerbi e Luiz Felipe. Le mezzali saranno Milinkovic e Luis Alberto, mentre Lazzari correrà sulla destra. In porta Strakosha.