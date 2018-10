© RIPRODUZIONE RISERVATA

Va in scena di lunedì sera il big match di questa 10a giornata di Serie A, la sfida dell'Olimpico tra Lazio ed Inter: i padroni di casa vengono dal successo di Parma, conquistato nei minuti finali e preziosissimo per la classifica, gli ospiti dal derby vinto meritatamente nel recupero, grazie al quale hanno acquisito la consapevolezza di poter lottare per le posizioni di vertice della graduatoria. E' ancora fresco il ricordo dell'ultima giornata dello scorso campionato di Serie A, quando grazie al gol di Vecino l'Inter espugnò l'Olimpico guadagnando all'ultimo respiro la Champions League di quest'anno proprio a discapito della Lazio; l'ultima vittoria dei capitolini in casa sull'Inter è del campionato 2015/2016, 2-0 grazie ai gol di Klose ed al rigore di Candreva, oggi uomo di punta della squadra di Spalletti.LE FORMAZIONI:LAZIO:INTER: