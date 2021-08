Correa a Formello per la ripresa dei lavori: continua la trattativa con l'Inter

Martedì 10 Agosto 2021, 19:05 - Ultimo aggiornamento: 19:06

Correa è in campo e, insieme a Luis Alberto, comincia la ripresa dei lavori a Formello per la Lazio. Entrambi, se non ci saranno controindicazioni dell'ultimo momento sul Tucu per via della trattativa con l'Inter, saranno presenti sabato prossimo a Frosinone nell'ultima amichevole prima del campionato, l'avversario sarà il Sassuolo. Si giocherà alle ore 19, un piccolo assaggio di serie A, visto che Sarri ha chiesto di poter disputare un'ultima amichevole prima di scendere in campo sabato 21 agosto con l'Empoli. Per il momento l'amichevole andrà in tv su Lazio Style Channel, ma non è escluso che uno tra Dazn e Sky si possa comprare i diritti per trasmettere la gara in diretta. Sarà una partita importante, anche perché il tecnico vorrà vedere dei miglioramenti significativi, soprattutto in attacco.

Lazio, trattativa Correa

Sulla situazione legata a Joaquin Correa, l'Intere e la Lazio stanno dialogando per trovare un accordo. Il mediatore dell'operazione è Alessandro Lucci che sta già facendo l'affare Dzeko. Ci sarebbe stato un contatto tra Lotito e Marotta nella serata di ieri e anche questa mattina. L'attaccante argentino appare il prescelto, anche e soprattutto su spinta di Inzaghi. Nelle prossime ore se ne saprà di più.