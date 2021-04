Lazio, Luis Alberto salta lo Spezia: grossa fasciatura nei video sui social

Luis Alberto out con lo Spezia. Non è ancora ufficiale perché il controllo medico programmato per questa mattina è stato rinviato nel primo pomeriggio, intorno alle 15 in Paideia, ma il giocatore è pessimista sul suo recupero e la vistosa fasciatura immortalata in un paio di video postati dal Mago, con la figlia Martina impegnata ad “abbellirle” con dei disegni, sembrano essere un verdetto inappellabile.

Lo spagnolo della Lazio si è infortunato nella parte finale della partitella in famiglia di ieri a Formello. Inizialmente, il suo urlo di dolore, aveva fatto pensare a qualcosa di serio ma col passare delle ore la situazione sembra essere più tranquilla. Luis Alberto avverte un po’ di dolore alla caviglia sinistra ancora leggermente gonfia. La sensazione è che si tratti di una forte distorsione, ora dai controlli di questo pomeriggio si cercherà di stabilire l’esatta entità del danno. Il giocatore è tranquillo e fiducioso che potrebbe rientrare anche alla prossima gara col Verona ma questo si saprà solo dopo la visita del pomeriggio.

