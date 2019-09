© RIPRODUZIONE RISERVATA

La Lazio comincia questa sera la sua avventura in Europa League con la trasferta sul campo del Cluj. Oltre ai romani, nel Gruppo E sono inseriti anche Rennes e Celtic: sulla carta, la qualificazione alla fase ad eliminazione diretta non dovrebbe costituire un'impresa impossibile per Ciro Immobile e compagni. Da notare che gli avversari di questa sera hanno vanamente provato l'ingresso in Champions League perdendo nel turno decisivo dei preliminari con lo Slavia Praga.