Lazio, Immobile: «Voglio nuovi traguardi». Milinkovic: «Ora riposiamoci»

«Sono contento di vestire questa maglia, ho raggiunto tanti record, ma ho voglia di ottenere nuovi traguardi». Non ha intenzione di fermarsi, Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio in occasione della fine del ritiro ad Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno, ha fatto il punto della situazione in casa biancoceleste: «Vedo un gruppo più unito del solito, restando sempre gli stessi ci siamo compattati ed abbiamo fatto inserire i nuovi. Del resto il ritiro serve anche a questo e ci siamo allenati bene». Insomma, tutto pronto per il terzo anno agli ordini di mister Simone Inzaghi, che ha concesso alla squadra tre giorni di relax prima del ritiro in Germania a Marienfeld. Una mini sosta che Sergej Milinkovic, al centro da oltre un anno di tante voci di mercato, sfrutterà per ricaricare le batterie: «Dopo l’ultima partita in ritiro, adesso tutti a casa a riposare» ha scritto su Instagram il “Sergente”. La prossima settimana sarà importante per decifrare il suo futuro, ma finorà nessun ha mai bussato alle porte di Formello con un'offerta da almeno 90 milioni di euro, e la società non ha intenzione di svendere uno dei suoi gioielli.