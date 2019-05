Lazio, Immobile: «Stagione emozionante». Acerbi: «In campionato si poteva fare di più»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Riflessioni prima delle vacanze. «Finita questa stagione mi rimane la gioia della Coppa Italia e un po’ di amaro in bocca perché sicuramente avremmo potuto fare meglio in campionato». Francesco Acerbi affida ai social il suo pensiero. Il centrale della Lazio che ha collezionato 50 presenze in totale, saltando una sola partita per squalifica con la Juventus saluta così i tifosi su Instagram: «Ora qualche giorno di riposo e poi sotto con gli allenamenti». La ripresa è fissata per la seconda settimana di luglio, prima del ritiro di Auronzo di Cadore, in provincia di Belluno. L’ex Sassuolo non vede l’ora di ricominciare e ci ha messo poco ad entrare nei cuori dei tifosi laziali, sostituendo de Vrij. Non solo, Acerbi si è ritagliato uno spazio importante nello spogliatoio, tanto da essere considerato un leader al pari di Lulic, Radu e Immobile. Anche quest’ultimo su Instagram ha ripercorso le tappe dell’annata appena conclusa. «Un anno pieno di emozioni sia belle che brutte, ma che sicuramente ci hanno insegnato qualcosa - scrive l’ex bomber del campionato -. Insieme abbiamo alzato un trofeo importante che ci fa ben sperare per il futuro! Grazie a tutti. Forza Lazio».