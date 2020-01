Lazio, sfogo social di Immobile: «Sul cadavere dei leoni festeggiano i cani»

Lazio sconfitta sul campo dal Napoli in Coppa Italia ma unita contro le ironie e le 'gufatè. Specie se alle porte si affaccia un derby contro la Roma. A 'ruggirè contro quelli che lui definisce 'cani affamatì ci ha pensato oggi Ciro Immobile, che in risposta alle ironie social dopo l'eliminazione della squadra biancoceleste e per il rigore che ha sbagliato, ha replicato con una storia su Instagram: «Sui cadaveri dei leoni festeggiano i cani, credendo di aver vinto. Ma i leoni rimangono leoni e i cani rimangono cani. Forza Lazio», il post pubblicato dal bomber biancoceleste. Già archiviata la sconfitta del San Paolo, dove Immobile (già 23 reti in 19 partite di campionato) ha anche colpito una traversa. Il derby si giocherà domenica, ma a Roma è già cominciato. Ultimo aggiornamento: 16:10





