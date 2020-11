Lazio, Immobile segna contro il Crotone e accorcia su Piola: l'esultanza è polemica

Tutti zitti. Ciro Immobile segna contro il Crotone, ma l'esultanza è polemica. L'attaccante della Lazio infila il pallone di testa alle spalle di Cordaz e corre verso la telecamera, portandosi il dito indice della mano destra all'altezza della bocca. Un gol per zittire le polemiche degli ultimi giorni in merito alla questione tamponi. «Non siete degni di parlare di me come uomo. Vergognatevi», lo sfogo di ieri in una storia su Instagram. Oggi la risposta sul campo dello stadio Scida da parte del vincitore della Scarpa d’Oro. La rete ai rossoblù di Giovanni Stroppa permette ad Immobile di raggiunge quota 130 reti con la Lazio. L’ex Toro si porta a -19 gol da Silvio Piola, fermo a 149. In Serie A il bomber di Torre Annunziata agguanta Giuseppe Signori, che vanta 107 gol ed insegue lo stesso Piola a 143. Non solo: il sigillo contro il Crotone è il 34esimo in 37 partite contro una squadra neopromossa. Solo Fabio Quagliarella ha fatto meglio di lui con 37 gol

