Lazio, Immobile: «Sciacquatevi la bocca prima di criticarmi come uomo»

«Criticatemi quanto vi pare come giocatore, ma sciacquatevi la bocca prima di parlare dell'uomo». Ciro Immobile non ci sta e risponde alle insinuazioni circa un suo presunto coinvolgimento nell'indagine relativa allo scandalo spagnolo del calcioscommesse. L'attaccante della Lazio, dopo il comunicato diffuso ieri dal suo legale Paolo Rodella, si è fatto sentire su Intagram: «Ci sono momenti nella vita che vanno affrontati e non sopportati, ci sono momenti dove devi agire e non dormire, ci sono dei momenti dove devi gridare chi sei e non farti dire chi sei». Insomma, Ciro, reduce dagli impegni con la Nazionale per le qualificazioni ad Euro2020, rispedisce le accuse al mittente e in attesa della nuova stagione si gode le vacanze con la famiglia. Intanto, l'ex Torino sui social ha ricevuto tanti messaggi di solidarietà da parte dei tifosi biancocelesti e non.

Ultimo aggiornamento: 12:42

