Immobile, una doppietta per fare la Scarpa a Lewandowski

Lewandowski, con la doppietta di sabato, lo ha buttato di nuovo giù dal trono di re dei bomber d’Europa. Tutta colpa di quel rigore. L’urlo strozzato in gola contro la Juve è una ferita che Immobile si porta dentro da una settimana. Voleva mettere la sua griffe nella gara più importante e invece si è schiantato contro il gigante Szczesny. Rigore parato e ribattuta murata. Un errore che ha fermato la sua striscia di reti consecutive a nove giornate. Ora è costretto a ripartire da zero per cercare di eguagliare il record di Batistuta della stagione 1994-95. Non solo perché l’obiettivo di Re Ciro è quello di calzare la scarpa d’oro a fine anno. Stasera contro il Cagliari ha la chance di raggiungere l’attaccante del Bayern o addirittura di superarlo. I rossoblù gli portano bene: primo gol in A nel 2012. Non solo perché alla mente torna subito quel tacco da impazzire che l’11 marzo 2018 consentì alla Lazio un pari a tempo scaduto. Non c’è bisogno di altre magie, gli basta buttarla dentro. La paura di incepparsi è tanta. Al suo fianco avrà di nuovo Correa.I FEDELISSIMILa formazione migliore per provare il grande salto in alto. Addio al turnover e agli esperimenti, alla Sardegna Arena scendono in campo i migliori undici. Niente rotazioni o compromessi visti in coppa, spazio a chi una settima fa ha battuto all’Olimpico la Juventus campione d’Italia. Nel consueto 3-5-2 biancoceleste Strakosha torna titolare tra i pali dopo il riposo europeo. In difesa tutto ruota intorno ad Acerbi, non più a sinistra come contro il Rennes per favorire l’impiego di Vavro, ma baluardo centrale, suo ruolo naturale. “Ace” guiderà i movimenti di Luiz Felipe, reduce dal gol nella giornata precedente ai bianconeri, e Radu, che assicura esperienza in una partita così delicata. Al di là dei compiti tattici, Acerbi dovrà fare attenzione al cartellino giallo così come Parolo, Lulic e Leiva.PAROLA DI GERRARDIl brasiliano torna in regia affiancato dal re degli assist, Luis Alberto, e Milinkovic, incensato recentemente da Steven Gerrard. «Lui è un centrocampista offensivo, sono uno suo grandissimo ammiratore» rivela l’ex capitano del Liverpool, dopo aver inserito il “Sergentre” nella personale Top 5 dell’Europa League, insieme ad Aubameyang, Rashford, Munir e James Tavernier. Attestati di stima che hanno fatto piacere al serbo, pronto a dare il suo contribuito in trasferta. Sugli esterni nessun dubbio: Lulic a sinistra e Lazzari a destra. L’ex Spal è alla terza partita in otto giorni. Se avesse bisogno di rifiatare, Marusic e Patric, entrambi recuperati, saranno pronti a dargli il cambio. In avanti la coppia collaudata Immobile-Correa, mentre Caicedo e Adekanye si accomoderanno in panchina. Unici indisponibili Vavro, uscito malconcio dal match con il Rennes per un problema al ginocchio, e Lukaku.