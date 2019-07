Lazio, fascia e gol e Immobile prepara l’anno dei record

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un anno da incorniciare. Ciro Immobile già scalpita e già prepara una stagione in grande stile. Vuole tornare a essere protagonista. E’ lui, l’unica certezza della formazione di Inzaghi. Sogna una stagione da favola, superarsi e tornare a battere record. E gli stimoli non gli mancano. La gioia più grande gliela regalerà la moglie Jessica in attesa del terzo figlio, il primo maschio, dopo le due femmine Giorgia e Michela. Poi c’è il campo e la voglia di togliersi di dosso il grigiore che l’ha accompagnato nella fase finale del campionato a livello personale, con una media realizzativa davvero bassa. Troppo per un cannoniere come lui, visto che da metà marzo fino all’ultima giornata, Ciro ha giocato dodici partite realizzando appena due reti, ma anche cogliendo sette pali (undici in totale). Un trend che non gli appartiene: anche lui stesso non credeva a questi numeri negativi. Per questo, nonostante le vacanze stiano terminando, non vede l’ora di tornare in campo e rimettersi a lavorare per presentarsi al meglio per la stagione.ANCORA PAPÀLe motivazioni sono tante. I gol sopra ogni cosa, anche perché ne manca appena uno per tagliare il traguardo dei 100 in serie A. Non solo. Ciro, che è a quota 67 reti in a coi biancocelesti in appena tre anni, vuole scalare la classifica dei bomber storici della Lazio, cercando di chiudere la stagione sopra Rocchi, 82 in A, e vicino a Giordano a 86, se non proprio superarlo. Il suo obiettivo, infatti, è realizzare venti reti in campionato e con l’aiuto di Correa e dei nuovi arrivati Jony e Lazzari, tutto può diventare più facile, visto che Inzaghi e Tare hanno lavorato sul mercato per far tornare la squadra laziale quella macchina da gol di due anni fa. L’intenzione è questa, poi sarà il campo a dimostrarlo. Di sicuro a Immobile non mancheranno le motivazioni per la fascia di capitano che, probabilmente, Inzaghi gli affiderà, ma pure per il campionato, la Supercoppa e per la nazionale con gli europei.