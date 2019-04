​Lazio, Immobile “re dei pali” scherza sui social: «Forse le porte sono più piccole»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Prova a riderci su, Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio, ex bomber del campionato, vanta un record particolare in questa stagione: è il calciatore ad aver colpito più legni di tutti in Serie A. «Secondo me le porte sono più piccole, perché se no non si spiega» scherza su Instagram il numero 17 biancoceleste, rispondendo ad un post, a lui dedicato, dell’account “Chiamarsi bomber”. In nove occasioni pali e traverse gli hanno negato la gioia del gol. L’ultima ieri nel secondo tempo della partita con la Sampdoria: la punizione di seconda dal limite dell’area si è stampa sul montante alto della porta difesa da Audero. La classifica marcatori è ferma al 4 aprile scorso, quando contro il Sassuolo su rigore segnò la rete numero 14. Il gol su azione, invece, manca dal 10 marzo, giorno del pareggio in trasferta con la Fiorentina. Insomma, la fortuna non sembra girare dalla parte di Ciro, che non si abbatte e può contare sul sostengo di tutto l’ambiente Lazio, dai tifosi all’allenatore. «Il digiuno di Immobile non mi preoccupa. L’importante è avere sempre delle occasioni, il gol arriverà. Per noi Ciro è importantissimo non solo sotto porta» ripete spesso Simone Inzaghi, che è stato tra i primi tre anni fa a volere nella Capitale l’ex Borussia Dortmund.