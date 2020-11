Lazio, Immobile punta Piola: doppietta allo Zenit e 133 gol in biancoceleste

Ciro d’Italia e anche d'Europa. Dopo il gol di sabato al Crotone, Immobile si ripete in Champions League contro lo Zenit. Destro secco da distanza siderale nel primo tempo. Rigore imprendibile nella ripresa, guadagnato constringendo Barrios al fallo. Kerzhakov, portiere avversario, può solo raccogliere i palloni nella propria porta all’Olimpico. Il vincitore della Scarpa d’Oro si prende la scena. Aveva saltato la sfida di andata con i russi e quella col Bruges per l’esito positivo dei tamponi SynLab, il laboratorio a cui si rivolge la Uefa. Le reti contro la squadra di Semak gli consentono di arrivare a 133 gol con la maglia della Lazio e di lanciarsi all’assalto di Silvio Piola, primo a quota 159 gol. Un traguardo possibile con la sua media realizzativa. Curiosità: dall'inizio della scorsa stagione, Immobile è il giocatore che ha trasformato più rigori nei cinque maggiori campionati europei: 17, uno in più rispetto a Cristiano Ronaldo della Juventus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA