Lazio, Immobile pronto per il provino. In caso contrario si scalda Felipe Anderson

Si avvicina la sfida col Bologna, altro crocevia per la stagione della Lazio. Il club capitolino è reduce dal tracollo contro il Milan dopo quattro clean sheet consecutivi. Un passo falso inaspettato che ha rischiato di portarsi con sé anche Immobile. Il bomber biancoceleste è stato costretto a uscire anzitempo dal campo. Troppo il dolore al collo del piede destro dopo l’impatto con Kalulu. Dopo due minuti di tentativi alla fine lo staff medico e Sarri hanno optato per la sostituzione con Raul Moro. Inutile rischiare, soprattutto in un match già deciso.

Lazio, sospiro di sollievo per Immobile

«Stavo meglio prima». La battuta fatta dal Immobile a San Siro ai giornalisti presenti lasciava presagire un quieto ottimismo. Già nel post gara di mercoledì le sue condizioni sembravano buone. Il numero 17 non ha avuto neanche bisogno dell’ausilio delle stampelle per camminare. Ogni valutazione però sarebbe stata rimandata a ieri mattina. Presentatosi nel Lazio Training Center mentre i compagni si allenavano tra palestra e campo, il capitano si è messo subito a disposizione dello staff. La prima valutazione clinica ha riscontrato dei buoni progressi della caviglia. Il calciatore riusciva a muoverla senza grandi problematiche. Un sospiro di sollievo che ha scongiurato anche un ulteriore approfondimento tramite accertamenti nella clinica Paideia. Immobile ha così ricevuto i trattamenti dello staff per poi tornare a casa con l’appuntamento per la rifinitura di oggi pomeriggio.

Lazio, Immobile atteso in campo. Se non ce la fa si scalda Felipe Anderson

Come vi abbiamo anticipato ieri il giocatore nel pomeriggio odierno si allenerà. Verrà fatto il solito provino per monitorare le sue condizioni, ma difficilmente il bomber biancoceleste si tirerà indietro. Troppo importante dare il suo contributo alla causa durante questo tour de force. Difficile rinunciare ai suoi 22 gol in 28 partite. Ciro ci proverà fino alla fine per non saltare la seconda gara di fila col Bologna. All’andata fu la coscia a fermarlo e le conseguenze furono pesanti: 3-0 per i rossoblù. Poi il polpaccio lo tenne fuori contro la Juventus, altra sconfitta (0-2), stavolta in casa. Infine è rimasto ai box per il Covid contro Genoa e Venezia, ma in quelle occasioni la Lazio ottenne due vittorie.

Nel caso remoto in cui Ciro non dovesse farcela toccherà a Felipe Anderson sostituirlo. Il brasiliano nelle ultime due settimane ha agito quasi sempre da falso nueve in allenamento. Sta apprendendo il nuovo ruolo, quando ci ha giocato non ha sfigurato, soprattutto contro il Genoa. Sarri preferisce lui come vice-Immobile per sfruttare la brillantezza di Pedro e l’accelerazione di Zaccagni sulle corsie esterne. Nemmeno da considerare al momento Cabral. Il capoverdiano deve recuperare la forma fisica e ieri ha chiuso l’allenamento con delle esercitazioni atletiche assieme ad Akpa Akpro. Di solito i rinforzi di gennaio dovrebbero corrispondere a calciatori pronti. Tutti discorsi che però a Immobile interessano poco visto che sta già lucidando gli scarpini per la rifinitura mentre Sarri incrocia le dita.