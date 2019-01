Lazio, Immobile: «Pronti a ripartire». Acerbi: «Testa all'Inter»

Ultimo aggiornamento: 15:05

«Siamo pronti a ripartire». Parola di Ciro Immobile. L’attaccante della Lazio non si abbatte dopo la sconfitta con la Juventus per 2-1. «Orgoglioso di quello che abbiamo fatto - scrive il bomber su Instagram - ovviamente dispiace per la sconfitta e per l’occasione fallita, ma ci sarà sempre modo di ripagare l’amore della nostra gente che anche ieri ci ha sostenuto. Forza Lazio!». La testa è già alla sfida per i quarti di coppa Italia contro l’Inter, in programma giovedì sera a San Siro. «Siamo soddisfatti della prova di ieri sera, peccato per il risultato. Ripartiamo da qui che giovedì ci aspetta una partita importante da vincere», sottolinea Francesco Acerbi sui propri social network. L’ex Sassuolo, squalificato contro la Juventus insieme a Marusic, tornerà a disposizione già per il match con i nerazzurri. Ancora ko, invece, Luiz Felipe, alle prese con una lesione alla coscia desta.