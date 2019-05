Lazio, Immobile e il problema del gol: Ciro non segna da 2 mesi

L'attimo fuggente di Ciro. Ora è il momento. Punire l'Atalanta e vincere la coppa è la missione di Immobile. Mai come adesso il centravanti sente gran parte del peso sulle sue spalle. Un gol che manca da troppo tempo e una stagione che sta scivolando via tra tante delusioni. Serve il suo acuto, soprattutto nel momento più complicato e importante della stagione come sarà la finale di dopodomani. L'attaccante non segna da sette partite, l'ultima rete è datata sette aprile, il giorno che realizzò il rigore al Sassuolo. Un gol realizzato in apertura di gara che però non servì a evitare la figuraccia per uno dei pareggi interni che ancora brucia parecchio per la corsa Champions. Un periodo difficile, anche perché, per condizione e digiuno, visto lo stato di forma dei due compagni Caicedo e Correa, forse stavolta Ciro non meriterebbe di giocare titolare, ma Inzaghi lo butterà dentro dall'inizio e punterà proprio su questo. Sulla voglia del bomber biancoceleste di sorprendere e di rilanciarsi. E magari il tecnico avrà visto giusto perché la speranza dell'allenatore e dei tifosi è di ritrovarsi davanti l'Immobile che, proprio in una finale, con una doppietta schiantò la Juventus. Lui, Ciro, in campo si dà sempre da fare, ma ultimamente, tra occasioni sciupate, pali e traverse, non gliene va bene una. La finale con l'Atalanta è l'ultima occasione per riprendersi lo scettro da leader dei gol e ritrovare il sorriso.

IL SERGENTE CI PROVA

Sulla stessa onda pure Milinkovic che, pur non stando bene, vuole giocare e aiutare i compagni a conquistare il quinto trofeo dell'era Lotito, il secondo di Inzaghi. Il centrocampista serbo ancora non sta bene e questa mattina insieme a medico e allenatore si deciderà il da farsi: rischiare e partire dall'inizio della gara oppure cominciare dalla panchina e diventare una risorsa durante la gara.

