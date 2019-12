Lazio, Immobile: «Una notte incredibile». Cataldi: «Ora però testa al Cagliari»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La gioia social per un pensiero stupendo. La vittoria con la Juventus ha portato un’altra ventata di entusiasmo. Meno 3 punti dalla bianconeri, secondo in classifica, meno 5 punti dall’Inter capolista. Guai a pronunciare la parola scudetto, ma a Formello sognare è legittimo. «Yes, we can». Tradotto: «Sì, possiamo». E’ il messaggio su Instagram di Quissanga Bastos. L’angolano ieri era in panchina all’Olimpico, ma ha fatto il tifo per i suoi compagni ad ogni azione. Se anche i gregari si sentono così coinvolti, allora tutto diventa più semplice. «Serata da Lazio. Ora questo è già passato, ci sono già altre sfide davanti a noi. Insieme siamo più forti!», il post di Danilo Cataldi, prezioso nel finale di gara. «Da 16 anni non vincevamo in casa nostra, per questo gli ordini sono stati chiari: entrare in campo, segnare e vincere. Fatto», scrive Sergej Milinkovic, autore del momentaneo 2-1 per la Lazio. Fa festa anche Ciro Immobile, che sbaglia un rigore, ma esalta il gruppo e la gente venuta allo stadio: «Notte incredibile. Grazie ai nostri fantastici tifosi». Sintetico e sentito il tweet di Felipe Caicedo: «Un buongiorno biancoceleste». Un cinguettio accompagnato dalle foto del suo terzo gol nel recupero.