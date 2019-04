Immobile: «Niente è perduto». Acerbi: «Impariamo dagli errori»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Testa alta perché nulla è perduto. Forza Lazio». Sprona la squadra, Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste all’indomani della sconfitta con la Spal guarda avanti. La corsa verso la Champions è stata rallentata da uno stop inaspettato, ma niente è compromesso. Sono nove le gare che mancano alla fine del campionato e tanti i punti in ballo. La prossima sfida sarà con il Sassuolo domenica pomeriggio all’Olimpico. Insomma, sarà importante voltare pagina il prima possibile. «Imparare dai propri errori aiuta a crescere. Restiamo uniti» scrive su Instagram Francesco Acerbi. Il difensore punta sulla compattezza del gruppo in vista dello sprint finale. Anche ieri è stato tra i migliori al Paolo Mazza e non vede l’ora di tornare al successo.Intanto, la squadra tornerà ad allenarsi nel pomeriggio. Da valutare le condizioni di Radu, alle prese con una distorsione alla caviglia, Correa, reduce da un fastidio alla schiena, e Leiva, che ha giocato con una fasciatura alla coscia destra contro la Spal. Le prove tattiche inizieranno solo domani, ma il 3-5-2 non cambierà.