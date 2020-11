Lazio, anche Immobile, Leiva e Strakosha salteranno lo Zenit

L'incubo del Covid-19 torna nel centro sportivo di Formello. In vista della sfida di Champions League contro lo Zenit San Pietroburgo, in programma domani sera alle ore 18:55, Simone Inzaghi oltre alle defezioni di Lazzari, Luis Alberto, Djavan Anderson, Escalante e Vavro, escluso dalla lista Uefa, potrebbe dover fare a meno di Immobile, Leiva e Strakosha. In attesa di comunicati ufficiali e della lista dei convocati, il tecnico deve fare di necessità virtù e nella rifinitura prova Pereira in coppia con Muriqi.

Il match con lo Zenit è di grande importanza per la Lazio che guida il girone con 4 punti, a pari merito con il Bruges, che oggi affronta il Borussia Dortmund, terzo con 3 punti, mentre i russi sono ancora a secco. Un’occasione ghiotta per i biancocelesti per aumentare le probabilità di passare il turno. Nella lista dei convocati non ci saranno gli infortunati Lulic e Radu, ma partiranno i Primavera Furlanetto, Franco, Pica, Bertini e Czyz, che ha esordito nella massima competizione europea la scorsa settimana.

