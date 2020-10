Lazio, una giornata di squalifica e 10 mila euro di multa a Immobile

Una giornata di squalifica e una multa di 10 mila euro per Ciro Immobile. Questa la decisione del giudice sportivo che ha definito gravemente antisportiva (ma non violenta) la condotta del laziale che al 25 del secondo tempo di Lazio-Inter ha colpito con una manata al volto Vidal. Stessa ammenda per ​il centrocampista dell'Inter Stefano Sensi «per condotta gravemente antisportiva, per avere, al 42° del secondo tempo, colpito un avversario, che tentava di allontanare, con una manata al volto». Ultimo aggiornamento: 18:58

