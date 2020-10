Lazio, Immobile in isolamento: Jessica si dispera su Instagram

In assenza di comunicati e note ufficiali da parte della società, ci pensano le mogli dei giocatori ad informare tifosi e addetti ai lavori. Ciro Immobile è in isolamento. Non convocato per la trasferta di Bruges di ieri, l’attaccante della Lazio dovrebbe rientrare «nelle criticità riscontrate durante i tamponi» anti-Covid, effettuati alla vigilia della gara di Champions League. La conferma arriva dai socia network. Jessica Melena, moglie del bomber, posta su Instagram una foto eloquente. Una story in cui la sua mano e quella del marito sono divise da una vetrata con tanto di emoticon che rimandano a faccine tristi. Il vincitore della Scarpa d’Oro, in attesa di nuovi accertamenti, non può avere contatti con l’esterno. Resta da capire se potrà essere a disposizone per la trasferta di Torino, in programma domenica alle ore 15.

