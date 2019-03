Lazio, dopo Firenze l'occasione non fa l'uomo gol

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’occasione non fa “ladra” la Lazio. I biancocelesti segnano poco e questo, soprattutto lontano dall’Olimpico, diventa preoccupante. Perché non basta più fare il minimo per vincere le partite e la Champions sembra allontanarsi proprio quando si era fatta più vicina. E’ questo l’interrogativo che ci si pone dalle parti di Formello, e per darsi qualche risposta basterebbe considerare i dati della sfida del Franchi: appena una rete su 6 tiri nello specchio della porta. Il mondo capovolto rispetto alla passata stagione. Ieri abbondanza, oggi carenza, col quarto posto che scivola via - sono 8 i punti di svantaggio dall’Inter-. Il rischio ora è di doversi guardare anche alle spalle, con Atalanta e Torino che corrono forte. Inzaghi ha detto che bisognerà analizzare il secondo tempo del match coi viola, ma diventa fondamentale riflettere anche su questo dato a questo punto. La Lazio ha vinto solo 2 delle ultime 8 trasferte di campionato, in cui ha segnato un solo gol per 6 volte e 2 soltanto nella trasferta di Bologna. A Firenze ha sbagliato tanto Immobile, soprattutto negli ultimi passaggi dal limite: così ecco pure zero tiri da contropiede. Ciro soffre per un problema all’adduttore e così perde un po’ di lucidità. Dei 37 gol fatti in campionato 13 li ha realizzati lui. Per questo non può essere solo sua la croce. Colpe divise in avanti. Mancano le reti di Milinkovic, -appena tre-, e di Luis Alberto, un solo centro in campionato. Dalle fasce zero cross completati, appena 3 ingressi in area nella ripresa. La Lazio non sa più essere cinica e si perde nei secondi quarantacinque minuti, ogni errore rischia di compromettere più del dovuto e le difficoltà sembrano sempre amplificate. »Alla prima occasione prendiamo gol» urla Inzaghi. Due facce di una stessa medaglia. Cinismo e concentrazione. La Lazio si specchia e si perde.UN CENTRO OGNI 11 TIRII numeri parlano chiaro: i biancocelesti hanno fatto 431 tiri in porta segnando appena 37 gol. Una media di un gol ogni 11,6 conclusioni a rete. E così nella speciale classifica i ragazzi di Inzaghi scivolano al quattordicesimo posto. Dietro solo Cagliari, Frosinone, Spal, Udinese, Chievo e Bologna. In testa c’è la Sampdoria che ha una percentuale realizzativa del 13,5%. La Lazio è crollata passando dal 17,1% della scorsa stagione all’8,6% di quella in corso. Praticamente percentuale dimezzata. Colpa di quel cinismo che proprio non riesce ad avere. Tre reti al Cagliari il 22 dicembre, 2 al Bologna il giorno di Santo Stefano, poi più nulla fino al 3-0 nel derby contro la Roma. In mezzo sei partite di campionato in cui ha messo a segno appena sei bersagli e raccolto sette punti. Troppo pochi per chi vuole puntare con decisione alla Champions. La fase offensiva dei biancocelesti sta subendo un’involuzione pericolosa. Un trend da cambiare già da domenica contro il Parma. Mancherà Immobile ma Caicedo già si scalda. Tre gol nelle ultime tre da titolare e nove punti portati a casa.ECCO ADEKANYEUn problema molto chiaro alla dirigenza che lavora già per il futuro. Dal Liverpool dovrebbe arrivare a parametro zero Bobby Adekanye. Ala destra, classe 1999. Nigeriano naturalizzato olandese. Già a gennaio Tare andò in pressing, poi il litigio con il procuratore, lo stesso di Malcom del Barcellona ha fatto saltare la trattativa con conseguente smentita ufficiale del club biancoceleste. Ora arriva un like galeotto ad un commento sul suo profilo instagram di un tifoso laziale che gli dava il benvenuto.