Giovedì 18 Novembre 2021, 00:04

Stop, fermati Ciro. Applausi alla generosa corsa contro il tempo, ma ora va scongiurato il peggio. Gli esami di ieri certificano che lo stiramento non è ancora rientrato: d’altronde non sono passati nemmeno 10 giorni dal crack al polpaccio, avvertito lo scorso 9 novembre a Coverciano. Ed è ancora polemico, Lotito: «Se le condizioni di approccio medico della Nazionale fossero state quelle della Lazio, probabilmente avremmo avuto una situazione completamente diversa per sabato». Il presidente è arrabbiato. La scorsa settimana ha avuto pure un confronto serrato con Immobile a Formello, ha voluto che il bomber gli spiegasse per filo e per segno cosa fosse davvero successo e come fosse stato curato. Secondo lo staff medico biancoceleste, Ciro si trascinava da tempo un dolore al ginocchio, ma con la Salernitana non aveva riportato nessun trauma al polpaccio. Immobile ha nascosto il fastidio pur di non perdersi le gare in azzurro oppure si è allenato? E perché in Nazionale sarebbero stati fatti massaggi, prima di una risonanza che, dietro l’edema, ne certificasse l’infortunio?

CONTUSIONE

Il giallo ora è un semaforo rosso. Anche se Immobile, nonostante gli esami negativi, insiste per essere almeno in panchina contro la Juve dopodomani pomeriggio. La sera poi sarà a «Ballando con le stelle» con la moglie Jessica e il presidente Lotito, ma i medici gli negano qualunque sforzo e soprattutto l’impiego con la Juve per evitare complicanze in vista della Lokomotiv e del Napoli, gare altrettanto fondamentali per la Lazio. Deciderà Sarri, se convocare Ciro. Era stato proprio il tecnico a pregarlo per un recupero lampo. Dopo ieri, ne avrebbe ancora più bisogno: dopo un scontro con Radu, Pedro abbandona l’allenamento e scatta un altro allarme a Formello. Per fortuna, solo una contusione alla caviglia, che non dovrebbe precluderne l’utilizzo. Anche perché l’ex giallorosso, in versione “falso nueve”, rimane la prima opzione di Sarri in questo momento. Oltretutto lo spagnolo ha giocato solo due volte contro la Juve, ma ha un assist per Neymar nel curriculum, niente di meno che nella finale di Champions vinta dal Barcellona per 3-1 a Berlino.



PIANI B

Il piano b al centro dell’attacco si chiama Felipe Anderson. Pure il brasiliano in questa sosta è stato provato in quel ruolo e, con la Juve, ha un conto in sospeso: è la squadra di serie A contro cui ha giocato (11 volte) di più, ma contro cui non ha mai vinto né sfornato un passaggio decisivo o segnato. Invece, proprio l’anno scorso, Muriqi giocò titolare al posto d’Immobile all’andata all’Olimpico e venne sostituito da Inzaghi al 54’ con Caicedo. Il cambio tecnico non segna discontinuità, in questo caso. Anche Sarri vede sempre meno il kosovaro e ne ha già chiesto la cessione in prestito a gennaio. Si valutano Botheim del Bodo o Joao Pedro al suo posto. Il problema è che servirebbero adesso.